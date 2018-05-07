وزير الطاقة الإسرائيلي: سنقتل بشار الأسد في هذه الحالة

07 مايو 2018 - 02:50 م

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن بلاده قد تقتل الرئيس السوري بشار الأسد إذا سمح للقوات الإيرانية باستخدام الأراضي السورية لشن هجمات منها وتهديد إسرائيل.

وأضاف الوزير الإسرائيلي متحدثا للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت: "إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا ستصفيه إسرائيل وتطيح بنظامه".

وكان شتاينتز يشير إلى تقارير تحدثت عن أن إيران تسعى للقيام برد انتقامي على الهجمات الأخيرة على أهداف إيرانية في سوريا، التي تتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنها، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وشدد الوزير الإسرائيلي على القول "إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضي السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته".

وأضاف: "من غير المقبول أن يجلس الأسد في أمان في قصره ويعيد بناء نظامه، بينما يحول سوريا إلى قاعدة لإطلاق الهجمات على إسرائيل".

وشدد شتاينتز على القول إن إسرائيل لم تتدخل في الحرب السورية حتى الآن.

وكانت سوريا اتهمت الشهر الماضي إسرائيل بالوقوف وراء قصف قاعدة تياس الجوية، المعروفة باسم تيفور قرب مدينة حمص وسط البلاد.