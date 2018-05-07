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محافظ الغربية ورئيس الرقابة الإدارية يكرمان القيادات المتميزة

قبلي وبحري

محافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يكرمان عدد من القيادات بالمحافظة
محافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يكرمان عدد من القيادات بالمحافظة

محمد عبدالناصر

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محافظ الغربية

قيادات

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

وكيل وزارة الصحة

                              
كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء وائل غريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، عددًا من قيادات العمل التنفيذى على مستوى المحافظة بمختلف المجالات وذلك بناءً على لجنة تم تشكيلها بالتنسيق بين الرقابة الإدارية والمحافظة لاختيار أفضل العناصر والتى تعمل جاهدة لخدمة المواطنين وتؤدى العمل على أكمل وجه.

وخلال حفل التكريم حث محافظ الغربية جميع المسئولين على مستوى المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وحسن استقبالهم والتعامل والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الادارية أن المنافسة كانت كبيرة لوجود عدد كبير من العناصر الجيدة وأن الهدف من هذا التقييم هو تحديد الأكفأ والكفء ومن هم دون المستوى وسوف يتم توسيع هذه المسابقة لاختيار العناصر المتميزة.

وقدم المكرمون الشكر لمحافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية مؤكدين hستمرارهم فى التميز والعمل بجهد وأن هذا التكريم سيدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والعمل. 

حضر التكريم المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.










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