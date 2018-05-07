طاهر أبو زيد يقاضي توفيق عكاشة أمام النائب العام

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النائب العام

توفيق عكاشة

اكتوبر

طاهر ابو زيد

تقدم النائب طاهر أبو زيد، عضو مجلس النواب ووزير الشباب والرياضة السابق، وعدد كبير من المسئولين المتضررين بشكوى إلى النائب العام بشأن أكبر عملية فساد وإهدار مال عام وتربح واختلاس خلال السنوات الماضية لقطعة رقم 10 بامتداد التوسعات الشرقية أمام مدينة مبارك التعليمية بـ6 أكتوبر.

تقدر قيمة الأرض السوقية "مليار جنيه مصر"، والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية للإعلاميين الشباب وأسرهم والمسجلة برقم 912 لسنة 2006، والتي يرأس مجلس إدارتها توفيق يحيى إبراهيم عطية عمر عكاشة وشهرته " توفيق عكاشة" صاحب قناة الفراعين .

أوضحت الشكوى أن الإعلامي توفيق عكاشة وأعضاء مجلس الإدارة حققوا مكاسب شخصية وحصلوا على أراضي وفيلات وأملاك بدون وجه حق، بالإضافة لاستغلال أموال الجمعية لحسابهم وإهدار المال العام وتحصيل مبالغ من الأعضاء تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، حيث قاموا باستغلال كل هذه المبالغ والمدفوعات ووضعوها لحساباتهم الشخصية الخاصة بالبنوك بعيدًا عن حساب الجمعية الرسمي، وذلك للعبث بأموال الجمعية.

وتابع: "جاء في الشكوى المقدمة إلى النائب العام أن أعضاء الجمعية قاموا بتحويل مبالغ طائلة إلى شركة فيرجينيا المالكة لقناة الفراعين لتمويل هذه القناة مدة عشر سنوات دون أدنى اعتبار لمصالح الأعضاء من حاجزي المشروعات، الأمر الذي أدى إلى وجود مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسمية ووجود عجز مالي وسرقات تقدر بأكثر من مائة مليون جنيه عن طريق مخالفة القواعد التعاونية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1981".


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