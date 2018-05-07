أول رد إيراني على التهديد بـ«اغتيال الأسد»

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إسرائيل

سوريا

إيران

بشار الأسد

ردت السلطات الإيرانية، على تهديد وزير الطاقة الإسرائيلي باغتيال رئيس النظام السوري بشار الأسد، مؤكدة أن سلطات الاحتلال غير قادرة على ذلك.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على كلام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الذي صرح أن بلاده ستقضي على الرئيس السوري بشار الأسد وتطيح بنظامه في حال استمراره السماح لإيران بالعمل من سوريا، بأن "إسرائيل لا تقدر أن تفعل شيئا، ولا تسطيع القيام بهذا الأمر لأن وجودنا الاستشاري في سوريا شرعي وبطلب من الحكومة السورية".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز تهديده بقتل الرئيس السوري بشار الأسد، إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني.

وأضاف شتاينتر أن إسرائيل يمكن أن تطيح بحكومة دمشق وتقتل الأسد، إذا سمح باستخدام الأراضي السورية لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية، محذرا من أنه إذا أصبحت سوريا قاعدة عسكرية إيرانية لمهاجمة إسرائيل، فإن ذلك يعني نهاية الأسد.


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