» نصيحة «الصقر» لـ«صلاح» قبل نهائي دوري الأبطال

07 مايو 2018 - 04:16 م

وجه أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، نصيحة للنجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بشأن صيامه أو إفطاره خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي تقام نهاية الشهر الجاري.

وقال الصقر، خلال مداخلة مع برنامج "مصر من البلكونة" المذاع عبر أثير راديو DRN: "توكل على الله وصوم وبإذن الله ربنا هيكرمك"، مضيفا: "كده ولا كده النتيجة معروفة ومكتوبة عند ربنا بغض النظر عن صيام صلاح أو فطره".

وأضاف: "مسألة الصيام أو الفطر هي قرار محمد صلاح الذي سيتمكن من اتخاذه خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن المباراة تقام في 26 مايو المقبل، فهناك مدة كافية لاتخاذ القرار.

يذكر أن النجم العالمي صلاح سيخوض مع فريقه ليفربول الإنجليزي مباراة النهائي في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة ريال مدريد الإسباني بالعاصمة الأوكرانية كييف.