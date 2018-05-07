  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:22 م
بحث متقدم
ترامب

الكشف عن قرار ترامب المرتقب لغزو إيران

السيسي في جنازة (أرشيفية)

السيسى يتقدم جنازة خالد محيى الدين

جوليو ريجيني

النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن «ريجيني»

طاهر أبو زيد

طاهر أبو زيد يقاضي توفيق عكاشة أمام النائب العام

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنقتل بشار الأسد في هذه الحالة

ارشيف

بالتفاصيل.. جرائم قتل بشعة هزت الرأى العام المصرى

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

إغلاق أكبر 3 أسواق ماشية ببنى سويف بسبب «الجلد العقدى»

قبلي وبحري

تحصين مواشي
تحصين مواشي

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

#

غلق 96 منشأة طبية غير مرخصة ببني سويف

#

سلفيو بنى سويف يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

#

أسرة تقتل حمارًا وتتهم آخرين بسبب الصراع على حراسة مصنع في بني سويف

المستشفيات

محافظة الغربية

وحدات صحية

مديرية الشئون الصحية

الاداوية

قرر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف إغلاق أكبر 3 أسواق ماشية على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري إن حملات التحصين ضد الحمى القلاعية التى تصيب الثروة الحيوانية والمتواصلة منذ 10 أبريل الماضى اكتشفت عددا من بؤر مرض الجلد العقدى تصيب الجاموس والأبقار فرفعنا الأمر للمحافظ الذى كلف أجهزة الشرطة بغلق أسواق قمن العروس بالواسطى، ومركز ناصر، وبليفيا بمركز بنى سويف.

وأشار إلى أن المحافظ قرر وقف التحصينات ضد الحمى القلاعية مؤقتًا والتركيز فى تتبع بؤر الجلد العقدى ومعالجتها فى قوافل وحملات مركزه قد تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر ستشهد ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة
» البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
» نصيحة «الصقر» لـ«صلاح» قبل نهائي دوري الأبطال
» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» خبراء يجيبون:"هل يمكن عزل ترامب من منصبه؟
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر