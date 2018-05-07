إغلاق أكبر 3 أسواق ماشية ببنى سويف بسبب «الجلد العقدى»

07 مايو 2018 - 04:22 م

قرر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف إغلاق أكبر 3 أسواق ماشية على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري إن حملات التحصين ضد الحمى القلاعية التى تصيب الثروة الحيوانية والمتواصلة منذ 10 أبريل الماضى اكتشفت عددا من بؤر مرض الجلد العقدى تصيب الجاموس والأبقار فرفعنا الأمر للمحافظ الذى كلف أجهزة الشرطة بغلق أسواق قمن العروس بالواسطى، ومركز ناصر، وبليفيا بمركز بنى سويف.

وأشار إلى أن المحافظ قرر وقف التحصينات ضد الحمى القلاعية مؤقتًا والتركيز فى تتبع بؤر الجلد العقدى ومعالجتها فى قوافل وحملات مركزه قد تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان.