النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن «ريجيني»

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قضايا وحوادث

جوليو ريجيني
جوليو ريجيني

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بيان

روما

النيابة العامة

ريجيني

قال بيان مشترك صادر عن النيابة العامه المصرية ونظيرتها فى ايطاليا، إن الجانبان اتفقا على حضور وفد قائى ايطالى لحضور عملية استرجاع ما سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بمترو الانفاق فى واقعة اختفاء الطالب الايطالى جوليو ريجينى , وذكر البيان ان عملية تفريغ الكاميرات ستتم يوم 15 مايو الجارى للوصول الى حقيقة اختفاء ومقتل الطالب الايطالى فى 25 يناير 2016.

واشار البيان الى أنه فى اطار التعاون القضائى بين النيابة العامه بجمهورية مصر العربية ونيابة الجمهورية لدى محكمة روما بجمهورية ايطاليا ,وذلك فى التحقيقات حول خطف وقتل المواطن الايطالى جوليو ريجينى فى القاهرة, فقد جرى يوم الاحد الماضى اتصال هاتفى بين المستشار نبيل صادق النائب العام المصرى والدكتور جوزيبى بينياتونى نائب عام روما جرى خلالها الوقوف على اخر مستجدات التحقيقات التى تجريها النيابة العامه فى مصر بهدف الوصول الى نتائج حاسمه حول واقعة قتل جوليو ريجينى , وفى اثناء المكالمة دعا النائب العام المصرى نائب عام روما وفقا للاتفاق المسبق بينهما لافادة ممثل عن نيابة روما للقاهرة لحضور عمليات استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الانفاق زالمقرر ان تبدا يوم 15 مايو الجارى فى القاهرة بمساعدة خبير اجنبى , وقرر الجانب الايطالى افاد وفد برئاسة مساعد النائب العام الدكتور سيرجيو كولايوكو ومكون من خبراء ايطالين لحضور عملية الاسترجاع وهى العملية التى يعلق عليها الجانبين امال كبير للوصول الى حقيقة الواقعه والكشف عن مرتكبيها واتفقا على حصول نيابة روما فى نهاية الانشطه على نسخه مما تم استرجاعه .

كما تناولت المكالمة الاشارة الى ما يتخذ من اجراءات دعما للنيابة العامه المصرية على استمكالها بناء على المذكرة المسلمه من نيابة روما فى ديسمبر الماضى وسوف تكون نتائجها موضوع لقاء قضائى جديد سوف يعقد قبل نهاية شهر يونيو وفى النهاية جدد الطرفان تعهدهما لاستمرار فى التعاون القضائى المشترك على نحو اكثر قربا.


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