أخطر جملة قالها «شارون» عن أسعد لحظات حياته

07 مايو 2018 - 04:26 م

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن جملة خطيرة أخبره بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، حول الفلسطينيين، تكشف أخلاق جيش الاحتلال.

وقال "أردوغان"، في كلمته خلال مراسم توزيع "جوائز سلام جبل الزيتون"، اليوم الاثنين، في إسطنبول، إن "شارون"، أخبره خلال لقاء جمع بينهما بأن "أكثر اللحظات سعادة في حياته هي عندما يكون في مهمة على ظهر دبابة لقتل الفلسطينيين. هل تستطيعون تخيل ذلك؟ هذه هي سجاياهم وأخلاقهم"، حسب قول الرئيس التركي.

وأضاف أردوغان أن "مستقبل البشرية ستحدده نتيجة الامتحان في موضوع فلسطين والقدس. فإما أن تتجه البشرية نحو النور والحرية والقيم الأخلاقية أو إلى غياهب الظلم والاضطهاد".

وأكد، بحسب وكالة "الأناضول"، أن "القضية الفلسطينية والقدس ليست مجرد قضية أمة أو منطقة أو مدينة بعينها. إن الفلسطينيين رمز لكل المضطهدين في العالم بسبب الفظائع والمذابح والمظالم التي يتعرضون لها".

وتابع أردوغان: "صمت المجتمع الدولي تجاه استشهاد العشرات وإصابة الآلاف من الفلسطينيين يشير إلى مستقبل لن يعيش فيه أي شعب أو أي شخص بأمان، فما يحدث في فلسطين وخاصة في القدس يأتي ضمن جهود الظالمين لإضفاء الشرعية بل وحتى لمأسسة الظلم".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "لا يمكن استمرار نظام يترك أمن جميع البلدان في العالم رهنًا لمصالح بل وحتى لأهواء 5 بلدان فقط، مبيناً أن إصلاح الأمم المتحدة بات ضرورة حتمية".

وأضاف أردوغان: "وصل رياء المجتمع الدولي وخاصة الهيئات المعنية بإرساء الأمن والسلام إلى مدى لا يمكن تحمله، ونحن نعلن اعتراضنا على ذلك بقولنا إن العالم أكبر من 5 دول".