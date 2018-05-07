  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
ترامب

الكشف عن قرار ترامب المرتقب لغزو إيران

السيسي في جنازة (أرشيفية)

السيسى يتقدم جنازة خالد محيى الدين

جوليو ريجيني

النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن «ريجيني»

طاهر أبو زيد

طاهر أبو زيد يقاضي توفيق عكاشة أمام النائب العام

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنقتل بشار الأسد في هذه الحالة

ارشيف

بالتفاصيل.. جرائم قتل بشعة هزت الرأى العام المصرى

الرحاب

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

ميلوراد ماجيتش

تعرف على حكم نهائي "ليفربول صلاح" والريال

محكمة

مفاجآت فى تحقيقات النيابة بخلية البدرشين الإرهابية

محكمة

المؤبد لـ9 متهمين بالانضمام لـ"داعش عين شمس"

يكشفها «أردوغان»..

أخطر جملة قالها «شارون» عن أسعد لحظات حياته

عرب وعالم

شارون
شارون

وكالات

أخبار متعلقة
#

عجوز ثمانيني يبحث عن "متبنى"

#

عاش قرنًا وأنجب بعد السبعين.. أغرب السلاطين

#

إبراهيموفيتش يودع مانشستر يونايتد

#

فنان شهير: انخرطت في إدمان المخدرات حزنًا على فشل الثورة

إسرائيل

فلسطين

أردوغان

القدس

شارون

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن جملة خطيرة أخبره بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، حول الفلسطينيين، تكشف أخلاق جيش الاحتلال.

وقال "أردوغان"، في كلمته خلال مراسم توزيع "جوائز سلام جبل الزيتون"، اليوم الاثنين، في إسطنبول، إن "شارون"، أخبره خلال لقاء جمع بينهما بأن "أكثر اللحظات سعادة في حياته هي عندما يكون في مهمة على ظهر دبابة لقتل الفلسطينيين. هل تستطيعون تخيل ذلك؟ هذه هي سجاياهم وأخلاقهم"، حسب قول الرئيس التركي.

وأضاف أردوغان أن "مستقبل البشرية ستحدده نتيجة الامتحان في موضوع فلسطين والقدس. فإما أن تتجه البشرية نحو النور والحرية والقيم الأخلاقية أو إلى غياهب الظلم والاضطهاد".

وأكد، بحسب وكالة "الأناضول"، أن "القضية الفلسطينية والقدس ليست مجرد قضية أمة أو منطقة أو مدينة بعينها. إن الفلسطينيين رمز لكل المضطهدين في العالم بسبب الفظائع والمذابح والمظالم التي يتعرضون لها".

وتابع أردوغان: "صمت المجتمع الدولي تجاه استشهاد العشرات وإصابة الآلاف من الفلسطينيين يشير إلى مستقبل لن يعيش فيه أي شعب أو أي شخص بأمان، فما يحدث في فلسطين وخاصة في القدس يأتي ضمن جهود الظالمين لإضفاء الشرعية بل وحتى لمأسسة الظلم".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "لا يمكن استمرار نظام يترك أمن جميع البلدان في العالم رهنًا لمصالح بل وحتى لأهواء 5 بلدان فقط، مبيناً أن إصلاح الأمم المتحدة بات ضرورة حتمية".

وأضاف أردوغان: "وصل رياء المجتمع الدولي وخاصة الهيئات المعنية بإرساء الأمن والسلام إلى مدى لا يمكن تحمله، ونحن نعلن اعتراضنا على ذلك بقولنا إن العالم أكبر من 5 دول".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر ستشهد ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة
» البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
» نصيحة «الصقر» لـ«صلاح» قبل نهائي دوري الأبطال
» بالفيديو.. أنصار حزب الله يرددون هتافات طائفية
» خبراء يجيبون:"هل يمكن عزل ترامب من منصبه؟
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب
» "صلاح" و"ماني" عائق ليفربول في نهائي أوروبا
» ترامب يغيب عن نقل السفارة الأمريكية للقدس
» محامي ترامب لا يستبعد شراء صمت نساء أخريات
» طفل يذهل المسلمين بصوت عبد الباسط عبد الصمد

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر