الإعدام شنقًا لـ6 متهمين لقتلهم إمام مسجد

07 مايو 2018 - 04:46 م

قضت محكمة جنايات مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، بمعاقبة 6 أشخاص بالإعدام شنقًا لاتهامهم بقتل إمام مسجد رميًا بالرصاص أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة في خصومة ثأرية بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

ترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن قنا عام 2015 إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تشت، يفيد بمصرع "أحمد محمد سلام" إمام مسجد، إثر إصابته بطلقات نارية، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "النواصر"، و"عيد" بقرية الحسينات بمركز أبوتشت.

وكشفت التحريات، قيام كل من "عز.ا.ح" و"عماد.ا.م"، وأشقائه "محروس" و"محمد" و"أحمد" و"حسين.ن.ا"، بإطلاق وابلًا النيران على إمام المسجد بسبب الخلافات الثأرية بين العائلتين.

وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات والتي قضت في مارس الماضي بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بالحكم بالإعدام وفي جلستها اليوم أيدت حكمها.