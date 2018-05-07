  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
اسرائيل

إسرائيل توجه دعوة للنواب.. وإسقاط العضوية في انتظار المُلبين

سد النهضة

بالتفاصيل.. تحركات مصر لإنهاء أزمة «سد النهضة»

الدكتور عبدالخالق عبدالله

مستشار «بن زايد» يهدد بانسحاب الإمارات من التحالف العربي

غادة والى

غادة والى: رفع الدعم عن هذه الأُسر

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة

لهذه الأسباب.. عاد الإسلاميون لصدارة المشهد الانتخابي

أنصار حزب الله يزيلون لافتات عليها صور رئيس الحكومة سعد الحريري

بالفيديو.. أنصار «حزب الله»: «لبنان صارت شيعية»

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

17 مليار جنيه لمضاعفة دخل المعلم

عمرو الجارحي وزير المالية

ارتفاع مديونية مصر إلى 4.3 تريليون جنيه

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

«عبدالعال» يعلن موعد انتخابات المحليات

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة متعثرة

حجز النطق بالحكم فى أحداث ديرمواس لـ29 مايو

قبلي وبحري

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى أحداث ديرمواس

#

الحكم فى أحداث العدوة 29 يوليو المقبل

#

مد أجل الحكم على 40 متهمًا في أحداث متحف ملوي

#

مد أجل النطق بالحكم بحق 75 متهمًا لديسمبر المقبل

الفن

تصوير

رامبو

سيلفستر ستالون

الجزء الخامس

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم الاثنين بمحافظة أسيوط  حجز النطق بالحكم  فى أحداث السجل المدنى بديرمواس إلى جلسة 29 مايو الجارى فيما قررت تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى اقتحام قسم شرطة ديرمواس لجلسة 21 من ذات الشهر لاستكمال المرافعة.

وقال دفاع المتهمين إن المحكمة انتهت اليوم من سماع مرافعة الدفاع بحق 2 من المتهمين بحرق واقتحام السجل المدنى  فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة عن بعض المتهمين السبعة فى اقتحام قسم شرطة ديرمواس.

 وقد أسندت النيابة العسكرية للمتهمين الانتماء إلى جماعة الإخوان  المحظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والتحريض على تخريب منشات عامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتلقى صدمة قبل نهائي كأس مصر
» تبادل لإطلاق النار بين الشرطة البريطانية ومسلح
» بالفيديو.. الزمالك يُهين الإسماعيلي بـ«المانجو»
» الزمالك يتراجع عن التعاقد مع «جروس».. واستمرار «جلال»
» بالفيديو..مشجع يتحرش بـ«مراسلة» على الهواء
» «ترامب» يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران غدًا
» بالفيديو.. الزمالك يتأهل إلى نهائي كأس مصر
» إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» ليفربول يهنئ «صلاح» بعد فوزه بهذه الجائزة
» بالفيديو.. انفجار بركان بولاية «هاواى» الأمريكية
» لافتة طيبة من قائد الريال تجاه «إنيستا»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر