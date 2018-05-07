حجز النطق بالحكم فى أحداث ديرمواس لـ29 مايو

07 مايو 2018 - 04:54 م

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم الاثنين بمحافظة أسيوط حجز النطق بالحكم فى أحداث السجل المدنى بديرمواس إلى جلسة 29 مايو الجارى فيما قررت تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى اقتحام قسم شرطة ديرمواس لجلسة 21 من ذات الشهر لاستكمال المرافعة.

وقال دفاع المتهمين إن المحكمة انتهت اليوم من سماع مرافعة الدفاع بحق 2 من المتهمين بحرق واقتحام السجل المدنى فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة عن بعض المتهمين السبعة فى اقتحام قسم شرطة ديرمواس.

وقد أسندت النيابة العسكرية للمتهمين الانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والتحريض على تخريب منشات عامة.



