أول صور لمقر السفارة الأمريكية بالقدس

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رئيس بلدية القدس، نير بركات، يرفع لافتة السفارة الأمريكية
رئيس بلدية القدس، نير بركات، يرفع لافتة السفارة الأمريكية

وكالات

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أمريكا

القدس

السفارة الامريكية

رفع رئيس بلدية القدس، نير بركات، اللافتات الأولى لمقر السفارة الأمريكية بالمدينة، اليوم الإثنين، قبيل نقل السفارة بشكل رسمي من تل أبيب إلى القدس بتاريخ 14 الجاري 2018.

وقال "بركات" ـ بحسب شبكة "المصدر" الإسرائيلية ـ "هذا الاحتفال تاريخي وأشكر الرئيس ترامب على هذه الخطوة".

وأضاف: "لم تعد تلك الخطوة حلما فحسب، بل أصبحت واقعا. أشعر بفرح خاص لأني حظيت اليوم برفع اللافتات الأولى التي أعددناها للسفارة الأمريكية التي ستُدشن في الأسبوع القادم في القدس".

كما رفع العمال لافتات باللغات العبريّة، الإنجليزية، والعربية في مواقع مختلفة في الطرقات المؤدية إلى مبنى السفارة الجديد، الذي سيُدشن رسميًّا بتاريخ 14 أيار 2018.

كما ذُكر آنفًا، أن الاستعدادات لنقل السفارة باتت في ذروتها، وهناك قائمة بأسماء أعضاء البعثة الأمريكية المشاركين في الاحتفال.





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