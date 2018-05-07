"النيابة" تصرح بدفن جثث حادث الرحاب

07 مايو 2018 - 05:08 م

صرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثث حادث الرحاب، بعد انتهاء تشريح الجثث من قبل الطب الشرعى.

وأكد مصدر، استلام أهالى المتوفين الجثث بعد قليل، لدفنهم بمحل مسكنهم الأصلى بمحافظة الشرقية خلال ساعتين.

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ تسجيلات مكالمات الأسرة المقتولة بمدينة الرحاب خلال الفترة الأخيرة، بعد موافقة شركات المحمول الخاص بهم.

يذكر أن 5 أشخاص من أسرة واحدة لقوا حتفهم داخل "فيلا" بمدينة الرحاب أول أمس السبت، وتحاول جهات التحقيق وقوات الأمن كشف غموض الواقعة.