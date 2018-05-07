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ضبط 40 ألف قرص "ترامادول" بحوزة شخصين بكفر الزيات

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أرشيفيه
أرشيفيه

محمد عبدالناصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط 40 ألف قرص ترامادول بحوزة عاطلين بدائرة مركز كفرالزيات.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث شرطة كفرالزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية من  ضبط "رامى.م.ر"، مواليد 1994، و"عادل.ع.م"، مواليد 1994، والسابق اتهامة في قضية "سلاح بدون ترخيص"، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بحوزتهما 40 ألف قرص من مخدر الترامادول ومبلغ مالى وهاتفين محمول.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي واستخدامهما للهاتفين المحمولين للترويج لدى عملائهما.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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