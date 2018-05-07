» «المجهول» ينتظر قائد الريال بسبب«صلاح»

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كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، عن أن الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، ينتظر المجهول عندما يواجه محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، فى المباراة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين يوم 26 مايو الجاري فى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بمدينة "كييف" الأوكرانية.

وقالت الإذاعة البريطانية، إن مهارات محمد صلاح الفائقة وتميزه بالقدرة على المراوغة وخداع المدافعين سيجبر سيرجيو راموس على ارتكاب الأخطاء ضد النجم المصري، وبالتالي إمكانية حصوله على البطاقة الحمراء خلال اللقاء.

وأضافت الإذاعة البريطانية أن ثلاثى ليفربول، محمد صلاح وساديو مانى وفيرمينو، يمتلك القدرة على التسجيل فى شباك ريال مدريد بنهائى دورى أبطال أوروبا، فى ظل تراجع المستوى الدفاعى للفريق الملكى هذا الموسم.

وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.


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