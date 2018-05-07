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بمدرسة فى طنطا..

ضبط "عامل وأمين توريدات" لاستيلائهما على زى الطلاب

قبلي وبحري

المتهمين
المتهمين

محمد عبدالناصر

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تمكَّنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط عاملين بمدرسة الأحمدية الثانوية بطنطا؛ لقيامهما بالاستيلاء على ملابس وكابات خاصة بالزي المدرسي للطلاب.

تلقّى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مأمور قسم أول طنطا ، يفيد بورود بلاغ من مدير المدرسة الأحمدية الثانوية بطنطا بدائرة القسم  يفيد بأنه حال قيامه بجرد مخزن العهدة تبيَّن وجود بعض محتويات المخزن من ملابس وكابات وأوراق دشت قديمة مسروقة، واتهم كلا من "ح. ر" 56 عامًا، عامل بالمدرسة، و"ف. ع" 56 عامًا، أمين توريدات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد صقر رئيس مباحث  قسم أول طنطا، وتم ضبط المتهمين وأرشدوا عن المضبوطات.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر 14523 جنح قسم أول طنطا لسنة 2018، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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