» «حزب الله» يعلن انتصاره في الانتخابات اللبنانية

07 مايو 2018 - 05:42 م

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن ما كان يتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق، مشددًا أن تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة كبيرة لخيار المقاومة، وحماية المعادلة الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة).

وقال نصر الله، في خطاب ألقاه مساء اليوم الاثنين: "تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة وحماية وقوة كبيرة لحماية خيار المقاومة".

وأضاف نصر الله "بناء على النتائج العامة التي أصبحت متداولة الآن، نستطيع القول إن ما كنا نتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق وأُنجز".

وأكد نصرالله أن "إجراء الانتخابات إنجاز وطني كبير جدا ويسجّل هذا الإنجاز للعهد وللرئيس عون والحكومة ولكل فئات الشعب".

وقال نصر الله "كان هناك من ينتظر ليقول إن المقاومة ضعفت في بيئتها الشعبية ولكن النتائج أظهرت نتيجة معاكسة".

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد قالت إنه وفقا لحساباتها من تلك النتائج التي أعلنها السياسيون والحملات الانتخابية للمرشحين فإن جماعة حزب الله والقوى والشخصيات المتحالفة معها حصلت إجمالا على ما لا يقل عن 67 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان الـ128، أي أنها ستتمتع بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد).