«أوباما» و«كاسونجو» يقودان هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

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المصريون

الزمالك

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كاس مصر.

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي:

عمر صلاح في حراسة المرمي

معروف يوسف - محمود علاء - محمود حمدي الونش- حمدي النقاز في خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - عبد الله جمعه في خط الوسط

يوسف أوباما - كاسونجو في خط الهجوم


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