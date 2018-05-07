إحالة 50 موظفا حكوميا فى قطور للتحقيق

07 مايو 2018 - 05:51 م

قرر المهندس أشرف فرج الله، رئيس مركز ومدينة قطور، بمحافظة الغربية، إحالة 50 طبيبا وممرضة وإداري بمستشفى قطور المركزي و4 عاملين بوحدة الطب البيطري بقرية شبرا نباص، ومدير مستشفى إبشواي الملق والمدير المالي، للتحقيق بسبب الإهمال وترك أماكن عملهم.

جاء ذلك القرار، على خلفية، تقرير من إدارة المتابعة برئاسة هاني مصطفى، يفيد قيامه بعمل جوله ميدانية على عدد من المنشأت الحكومية للوقوف على تقديم الخدمة للمواطنين، وأثناء تفقده مستشفى قطور المركزي رصد غياب 50 طبيبا وإداريا وممرضة، وعدم وجودهم في العيادات وأماكن عملهم.

كما تفقد مديرية الطب البيطري بقرية شبرا نباص، ورصد غياب 4 أطباء، إلى جانب رصد مخالفات في الوحدة المحلية بذات القرية، وطالب من مدير الوحدة والمسؤولين بسرعة تلافي تلك الملاحظات، وبالمرور على مستشفى إبشواي الملق تبين عدم وجود الانضباط الإداري بالمستشفى فقرر إحالة مدير المستشفى والمدير المالي للتحقيق.