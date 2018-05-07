احتراق مقطورة محملة بـ11 طن "تبن" بالفيوم

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سيارة

الفيوم

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

تبن

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق ندلع فى سيارة مقطورة محملة بـ11 طن تبن، إثر اصطدامها بكابل للضغط العالي، أثناء سيرها بطريق كفر محفوظ بمركز طامية بالفيوم، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، قد تلقي  إخطارًا بنشوب حريق بحمولة مقطورة سيارة نقل بطريق كفر محفوظ بمركز طامية، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات.

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق فى المقطورة رقم "د ن ر 4196"، الخاصة بالسيارة، رقم "9614 د ص س" محملة بت11 طن " تبن"، قيادة "مصطفى س أ" 41 سنة، سائق ومقيم بمحافظة الدقهلية، نتيجة اصطدام حمولة السيارة بأحد أسلاك الضغط العالي، المارة بالطريق.

ونتج عن الحريق، احتراق حمولة السيارة بالكامل دون تعطل الحركة المرورية، وبسؤال قائد السيارة، أكد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2493 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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