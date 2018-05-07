وزير التعليم: لا تعريب للعلوم ولا إلغاء لـ"التجريبية"

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن مشروع تطوير التعليم المصري، لا يتضمن "تعريب للمواد العلمية باللغة الإنجليزية، أو إلغاء المدارس التجريبية".

وخلال كلمته أمام لجنة التعليم بمجلس النواب قال  الوزير، إن "النظام الجديد لا يتحدث عن إلغاء مدارس بل الأنظمة داخل المدارس ولم نتحدث عن اللغة".

وتطرق الوزير لمخاوف البعض من أن يؤدي نظام التعليم الجديد لزيادة معدلات الدروس الخصوصية، وقال متحدياً: "أنا أهو وكل اللي بيقول فيه دروس أهو، وهنشوف إيه اللي هيحصل؟".

وأضاف شوقي: "نحن لم ولن نستهدف المدارس التجريبية التي يبلغ عددها 851 مدرسة من أصل 59 ألف مدرسة، والمستهدف هنا هو الصالح العام لنظام تعليم يليق بمصر، وما أثير عن المدارس التجريبية هو تفسير أحد الأشخاص لبيان إعلامي".

وتابع: "نحن نعيد نظام التعليم المصري والمدارس الحكومية التي تمثل 86% من إجمالي المدارس، وهي تدرس عربي، بالتالي لا نعرب مدارس هى بالعربية من الأساس".

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