«عبدالعال» يعلن موعد انتخابات المحليات

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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم؛ تعقيبا على انتقاد أحد النواب عدم استعداد المدن الجديدة لمواجهة الأمطار الغزيرة في مختلف المحافظات.

وأضاف عبدالعال أنه "تم إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، وانتهت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من مناقشته.. وهذا القانون سيرى النور قريبا، وسيناقش وتجرى الانتخابات المحلية قبل أن ينتهي هذا العام".

وكانت آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد عام 2008 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعقب ثورة يناير 2011، حلت مصر المجالس المحلية في يونيو من العام نفسه، ومنذ ذلك لم تجر انتخابات محلية في البلاد، لأسباب بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وانتظار إقرار قانون للانتخابات المحلية لم يصدر بعد.

وكان المسؤولون الحكوميون المحليون يعملون وحدهم على إدارة شؤون المحليات دون أي رقابة من مجالس محلية منتخبة.

وسبق أن حددت القاهرة موعدًا لانتخابات المحليات في عام 2017، غير أن القانون لم يصدر لأسباب عديدة متعلقة بكثرة إصدار تشريعات أخرى.


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