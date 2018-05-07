أمريكا تستحوذ على 48% من صادرات الملابس المصرية في 3 أشهر

07 مايو 2018 - 06:01 م

استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 48% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 185 مليون دولار، مقابل 160 مليون دولار خلال الربع الأول من 2017، بنمو قدره 16%.



وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت لتسجل نحو 385 مليون دولار، مقابل 330 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017، بنمو قدره 17%، حيث ارتفعت صادرات القطاع في يناير لتصل إلى 129 مليون دولار، مقابل 104 ملايين دولار، وكذلك في فبراير بنسبة 21%، لتبلغ 133 مليون دولار، مقابل 110 ملايين دولار، و6% في مارس، لتبلغ 123 مليون دولار، مقابل 116 مليون دولار.



وأضاف التقرير «صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى دول الاتحاد الأوربي ارتفعت بنحو 22% لتبلغ 132 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 108 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.



وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية تراجع طفيف 0.4%، لتسجل 18.4 مليون دولار، مقارنة بـ18.5 مليون دولار، فيما سجلت صادرات الملابس الجاهزة إلى باقي دول العالم ارتفاعا بنحو 14%، لتبلغ 49 مليون دولار، مقارنة 43 مليون دولار.



وحول أهم 10 دول مستوردة للملابس الجاهزة المصرية، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة خلال الربع الأول، تلتها في المرتبة الثانية السوق التركية، بقيمة بلغت 37 مليون دولار، مقارنة بـ33 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017، بنسبة زيادة 11%.





