  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:41 م
بحث متقدم
راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة

لهذه الأسباب.. عاد الإخوان لصدارة المشهد الديمقراطى

أنصار حزب الله يزيلون لافتات عليها صور رئيس الحكومة سعد الحريري

بالفيديو.. أنصار «حزب الله»: «لبنان صارت شيعية»

الزمالك والاسماعيلي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

17 مليار جنيه لمضاعفة دخل المعلم

عمرو الجارحي وزير المالية

ارتفاع مديونية مصر إلى 4.3 تريليون جنيه

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

«عبدالعال» يعلن موعد انتخابات المحليات

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة متعثرة

ترامب

الكشف عن قرار ترامب المرتقب لغزو إيران

السيسي في جنازة (أرشيفية)

السيسى يتقدم جنازة خالد محيى الدين

جوليو ريجيني

النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن «ريجيني»

بالفيديو.. انفجار بركان بولاية «هاواى» الأمريكية

عرب وعالم

بركان
بركان (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

زلازل وبراكين تضرب جزيرة هاواى الأمريكية

#

إصابة 43 شخصًا جراء اصطدام حافلة بجسر فى نيويورك

#

بالفيديو.. عنصري يعتدي على مسلمة بأمريكا

#

محكمة تقضي بضرورة وضع تحذير من السرطان على القهوة

أعلن مسئولون في ولاية هاواي الأمريكية أن 26 منزلا وأربعة مبانِ أخرى دمرت بفعل انفجار بركان "كيلاويا" في الولاية، وما تبعه من حدوث شقوق وتدفق حمم أخرى من فوهة البركان.

وذكرت صحيفة "فيرجينا بايلوت" الأمريكية اليومية، على موقعها الإلكتروني، أنه تم تهيئة ما يزيد عن ألف و700 شخص ممن تم إجلاؤهم لاحتمال عدم عودتهم إلى ديارهم لفترة ليست بالقصيرة.

وقد تطايرت حمم البركان لبعد حوالي 36 ألف متر مربع، فيما لا يوجد مؤشرات عن موعد توقف الحمم البركانية عن التدفق أو عن مدى انتشارها.

من جانبه، قال ويندي ستوفال، الخبير في البراكين بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه طالما توجد صخور منصهرة "ماجما"، فإن ثوران البركان سيستمر.

وأعلنت "جمعية الصليب الأحمر" في الولايات المتحدة الأمريكية أن حوالي 240 شخصا و90 حيوانا أليفا، مكثوا في مآوي، عقب حدوث البركان.

وسمح مسئولون لبعض القاطنين بالقرب من حدوث البركان بالعودة لفترة وجيزة، أمس الأحد، من أجل إنقاذ الحيوانات الأليفة والبحث عن أدوية ومستندات.

ولفتت "فيرجينا بايلوت" إلى أن أعداد الحمم البركانية المنصهرة من الشقوق ازدادت من ثمانى إلى عشر حمم خلال الليلة الماضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

أصل الداء.. والدواء (التعليم مسيرة حياة 2)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «المجهول» ينتظر قائد الريال بسبب«صلاح»
» رسالة مؤثرة من «النني» لـ«فينجر»
» «حزب الله» يعلن انتصاره في الانتخابات اللبنانية
» أب يقتل ابنته لتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية
» 17 مليار جنيه لمضاعفة دخل المعلم
» مصر ستشهد ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة
» البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
» خبراء يجيبون:"هل يمكن عزل ترامب من منصبه؟
» نصيحة «الصقر» لـ«صلاح» قبل نهائي دوري الأبطال
» بشرى من "صلاح" للجماهير المصرية بشأن المونديال
» مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار سقف مسجد بالشرقية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:13 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر