» رسالة مؤثرة من «النني» لـ«فينجر»

وجه محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، رسالة مؤثرة إلى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريقه الإنجليزي، الذي أعلن رحيله رسميا عن "الجانرز" نهاية الموسم.

وقال «النني» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن تقديري لما قمت به من أجلي خلال العامين الماضيين، لن أقول وداعًا، لأن تجربتك ستوجهني إلى الطريق الصحيح، لن أقول وداعا، لأنني أعلم أنه ما زال لدي دعمك المستمر».

جدير بالذكر أن محمد الننى غاب عن مواجهة أرسنال أمس الوداعية لفينجر على ملعب "الإمارات" أمام بيرنلى والتى انتهت بفوز الجانرز 5-0، بداعى الإصابة.

No words can expresses my appreciation to what you’ve done for me during the last couple of years.

I will not say goodbye, as your experience will guide me to the right path.

I will not say goodbye, because I know that I still have your continuous support.????#MerciArsene♥? pic.twitter.com/DNGA2YBuNJ

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) 7 مايو 2018