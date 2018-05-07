بالفيديو.. أنصار «حزب الله»: «لبنان صارت شيعية»

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أنصار حزب الله يزيلون لافتات عليها صور رئيس الحكومة سعد الحريري
أنصار حزب الله يزيلون لافتات عليها صور رئيس الحكومة سعد الحريري

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حزب الله

لبنان

الشيعة

بيروت

تيار المستقبل

أزال أنصار حزب الله اللبناني لافتات عليها صور رئيس الحكومة سعد الحريري من شوارع العاصمة بيروت مرددين هتافات "بيروت صارت شيعية"، وذلك عقب خسارة تيار الأخير "المستقبل" ثلث مقاعده أمام تقدم التيار الشيعي.

وكان الحريري، قد أكد أثناء مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بأن تياره حصل على 21 مقعدًا فقط مقارنة مع 33 في البرلمان السابق، مؤكدا أن التيار الذي "يحارب على أكثر من جبهة" كان يأمل في تحقيق نتائج أفضل في أول انتخابات نيابية في البلاد منذ نحو عقد.

فيما قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله (شيعي) إن ما كان يتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق، مشددًا أن تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة كبيرة لخيار المقاومة، وحماية المعادلة الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة).

وقال نصر الله، في خطاب ألقاه مساء اليوم الاثنين: "بناء على النتائج العامة التي أصبحت متداولة الآن، نستطيع القول إن ما كنا نتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق وأُنجز".  

وأكد نصرالله أن "إجراء الانتخابات إنجاز وطني كبير جدا ويسجّل هذا الإنجاز للعهد وللرئيس عون والحكومة ولكل فئات الشعب".

وقال: "كان هناك من ينتظر ليقول إن المقاومة ضعفت في بيئتها الشعبية ولكن النتائج أظهرت نتيجة معاكسة".

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد قالت إنه وفقا لحساباتها من تلك النتائج التي أعلنها السياسيون والحملات الانتخابية للمرشحين فإن جماعة حزب الله والقوى والشخصيات المتحالفة معها حصلت إجمالا على ما لا يقل عن 67 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان الـ128، أي أنها ستتمتع بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد).


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