20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الأسيوطي

07 مايو 2018 - 07:12 م

أعلن ميمى عبد الرازق، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الأسيوطي، المقرر إقامتها في السابعة من مساء الغد على ملعب الجيش ببرج العرب، في مباراة نصف نهائي كأس مصر.

وضمت قائمة معسكر سموحة كلا من:

المهدي سليمان وأحمد يحيي ورجب بكار والسيد فريد وياسر إبراهيم وعبد الله بكري ومحمود معاذ وأحمد حمص وأحمد نبيل مانجا وإسلام صالح ومحمود سامى وإبراهيم عبد القوى ومحمود السيد وأسامة إبراهيم وناصر ماهر وأحمد تمساح واوميد اوكرى ومحمد حمدى زكى وحسام حسن وبلال زكريا.