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«ستالون» يبدأ تصوير الجزء الخامس من «رامبو»

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الممثل الأمريكي - سيلفستر ستالون
الممثل الأمريكي - سيلفستر ستالون

خالد الشرقاوي

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يستعد الممثل الأمريكي، سيلفستر ستالون، لبدء تصوير "رامبو 5"، الذي يحكي قصة جندي أمريكي شارك في حرب فيتنام.

ويدرس ستالون الآن سيناريو الفيلم، ومن المقرر بدء التصوير في بداية شهر سبتمبر المقبل، وسيكون منتج الفيلم، آفي ليرنر، الذي أنتج الجزء الرابع من القصة، بحسب ما نقلته "ديد لاين".

ويتم اختطاف ابنة أحد أصدقاء رامبو، في الموسم الخامس، ويغادر البطل إلى المكسيك، وحالما يعبر رامبو الحدود، يدخل فوراً في مواجهة مع واحدة من أكثر العصابات المكسيكية وحشية، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وأصدر أول موسم من فيلم "رامبو" عام 1982، وبعد ذلك تم تصوير ثلاثة أجزاء أخرى، في كل من الأعوام التالية، 1985 و1988 و2008.


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