مختل عقلياً يهشم رأس والدته بفأس عقب عودته للمنزل

07 مايو 2018 - 07:30 م

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة بعد أن لقيت مصرعها على يد نجلها المختل عقليا ضربا بالفأس عقب عودته للمنزل بعد غياب 40 يوما.

البداية عندما تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي قرية الحصاينة في السنبلاوين بقيام رمضان محمد السيد 33 عاما بقتل والدته بأن هشم رأسها باستخدام فأس.

وانتقل رجال المباحث وتبين أن المتهم كان متغيبا عن المنزل منذ 40 يوما ولم يستدل له على عنوان وعاد أمس إلى المنزل للتخلص من العائلة وقام بقتل والدته.