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ليفربول يهنئ «صلاح» بعد فوزه بهذه الجائزة

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

حرص نادى ليفربول الإنجليزى على حصول محمد صلاح، مهاجم الفريق والمنتخب الوطني، على جائزة صاحب الهدف الأجمل فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

ونشر ليفربول لقطات من هدف صلاح، مصحوبة بتعليق :" تهانينا إلى محمد صلاح الذي فاز بجائزة هدف الأسبوع بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا".

وتواجد النجم المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب صاحب أجمل أهداف الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث تم اختيار هدفه الأول فى شباك روما الإيطالى بالمباراة التى جمعت الفريقين الأسبوع قبل الماضى بملعب "آنفيلد" فى "ذهاب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والذى انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 5 – 2


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