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الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي 0/2

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

الإسماعيلي

الشوط الاول

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وبدأت المباراة بداية حماسية من الفريقين، حاول كل فريق خلالها فرض سيطرته على مجريات الأمور مبكرًا.

ودخل حسني عبدربة قائد الإسماعيلي في مشادة خفيفة مع طارق حامد في الدقيقة 4 بسبب أحد الكرات المشتركة.

وأهدر يوسف أوباما أول فرص الزمالك الخطيرة في الدقيقة 5، بينما رد الإسماعيلي عن طريق محاولات كالديرون وإبراهيم حسن.

من جديد ولكن هذه المرة ينجح يوسف أوباما في الدقيقة 11 من تسجيل أول أهداف الزمالك بمرمى الإسماعيلي بعدما تلقى تمريرة حريرية اخترقت دفاع الدراويش من محمد عنتر.

في الدقيقة 14 يهدر كاسونجو فرصة تسجيل الهدف الثاني للزمالك بعد رأسية متقنة ارتطمت بالعارضة وعادت للملعب.

ويعود محمود عبدالعزيز لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 20، بعد متابعة جيدة أمام المرمى.

يتألق عمر صلاح حارس الزمالك ويمنع تسديدة قوية من بهاء مجدي في الدقيقة 22، في الوقت الذي يحاول فيه الإسماعيلي العودة للقاء مجددًا.

ومن جديد يهدد الإسماعيلي مرمى الزمالك بتسديدة قوية من إبراهيم حسن أمام المرمى يبعدها الدفاع على مرتين.

في الدقيقة 31 يسدد كالديرون باتجاه مرمى الحارس عمر صلاح لكن تمر الكرة بجوار القائم مباشرة لضربة مرمى.

وسيطر الإسماعيلي بشكل كبير  على مجريات الأمور مع الدقائق الأخيرة لنهاية الشوط الأول لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الزمالك، بعدما هدأ اللعب بشكل كبير.


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