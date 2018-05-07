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قضايا المياه تتصدر مباحثات السيسي مع رئيس أوغندا

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
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يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات، غدا الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، والتي من المقرر أن تشهد بحث سبل التعاون ومجالات العمل المشتركة بين البلدين وآخر المستجدات في الأوضاع الإقليمية.

كما  تشهد المباحاثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة وحرصها على تدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما ستتطرق المباحثات إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر مناقشة سبل إقامة مزيد من المشروعات المشتركة في أوغندا أخذًا في الاعتبار عمل العديد من الشركات المصرية بالسوق الأوغندية في مختلف القطاعات على غرار المجزر الآلى المصرى في أوغندا والجهود الجارية لإنشاء مزرعة مشتركة في أوغندا وإقامة عدد من المشروعات في مجال الكهرباء والموارد المائية للتخفيف من آثار الفيضانات والاستفادة من مياه الأمطار وتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى رغبة القطاع الخاص المصرى في زيادة استثماراته في أوغندا.

ويسعى الرئيسين من خلال المباحثات إلى تعزيز زيادة التبادل التجارى بين الجانبين على ضوء توافر عدد من الصادرات الأوغندية التي تلبى بعض احتياجات السوق المصرى مثل الشاى والقهوة واللحوم.

وتشهد المباحثات عددا من الموضوعات التي تهم الطرفين مثل ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة وإصلاح الاتحاد الأفريقى ومشاركة أوغندا في قوات الأميصوم لحفظ السلام في الصومال والأوضاع في جنوب السودان وبوروندى بالإضافة إلى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.


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