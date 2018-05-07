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«البترول»:

احتياطي حقل «ظهر» يتخطى الـ30 مليار متر مكعب

مال وأعمال

حقل غاز
حقل غاز

المصريون

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كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الاحتياطي المؤكد من الغاز في حقل "ظهر" المصري، يصل إلى 30 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنه مع التقدم التكنولوجي قد يتخطى ذلك.

وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم خالد أبو بكر، إن الوزارة تهدف إلى الإسراع بعمليات تشغيل الآبار والاكتشافات الجديدة حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، موضحًا أن منطقة شرق المتوسط بها كميات كبيرة من احتياطي الغاز.

وتابع بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن المفوض الأوروبي أعلن أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي لإمداد دول أوروبا بالغاز الطبيعي.


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