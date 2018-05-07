مستشار «بن زايد» يهدد بانسحاب الإمارات من التحالف العربي

طالب عبد الخالق عبد الله، المستشار السياسي السابق لولى عهد أبوظبي محمد بن زايد، بلاده بإعادة تقييم دورها في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن وإعادة جنودها للإمارات حال استمرار الحكومة اليمنية الشرعية فى "افتعال المعارك".

وقال "عبدالله" في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "الإمارات في اليمن لإفشال مشروع الحوثي الانقلابي واستعادة الشرعية لكن الحكومة اليمنية الشرعية عاجزة وفاسدة ومخترقة من الاخوان وتشغل الإمارات بمعارك جانبية".

وتابع مستشار بن زايد السابق: "اذا استمرت هذه الحكومة فى افتعال المعارك فعلى الإمارات تقييم دورها واعادة جنودها للوطن سالمين فقد أدوا واجبهم الوطني واكثر".

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وينفذ، منذ 26 مارس عام 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل مليشيات "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.