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بمطار القاهرة..

إحباط محاولة تهريب كيلو وربع ذهب داخل «كيس بن»

قضايا وحوادث

مطار القاهرة
مطار القاهرة

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مطار القاهرة

إحباط تهريب

كليو وربع ذهب

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية والألماس، أخفاها راكب فور وصوله المطار، قادمًا من دبي داخل كيس "بن" وداخل حقائبه وبين ملابسه، وتم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه وائل إمبابي، مأمور اللجنة، في راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات، وبالعرض على مجدي فريد، مشرف الصالة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه.

وتبين وجود كيس من أكياس الأسواق الحرة، وكيس "بن" به كمية من المشغولات الذهبية بوزن كيلو و250 جرامًا، كما تم العثور على 9 فصوص من الألماظ داخل الجاكيت الخاصة به.

وقرر إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي.


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