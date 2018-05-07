» إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

خالد الشرقاوي
أصيب 3 فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بالذخيرة الحية، و2 منهم بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وأوضح المسعفون أن الإصابات نقلت إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس.
وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.
ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو الجاري، ذكرى النكبة عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
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