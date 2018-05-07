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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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مسيرة العودة الكبرى
مسيرة العودة الكبرى

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

غزة

اصابة

أصيب 3 فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بالذخيرة الحية، و2 منهم بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.


ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسعفين قولهم: "إن الجيش الإسرائيلي أصاب شابًا فلسطينيًا بالرصاص الحي في قدمه، واثنان أصيبا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع".

وأوضح المسعفون أن الإصابات نقلت إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو الجاري، ذكرى النكبة عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين.


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