» تبادل لإطلاق النار بين الشرطة البريطانية ومسلح

07 مايو 2018 - 08:56 م

وقع تبادل لإطلاق النار، اليوم الإثنين، بين الشرطة البريطانية ومسلح، عقب إصابة أحد الأشخاص، وسط مدينة أوكسفورد، جنوبي بريطانيا.

وقالت الشرطة إنّ "أعيرة نارية تم إطلاقها من داخل أحد منازل ميدان باراديز؛ ما دفعها إلى الرد بإطلاق النيران في المقابل"، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

من جهتها، أعلنت خدمة الإسعاف المركزية الجنوبية، إنّ "شخصًا يتلقى العلاج جراء إصابته بجروح لا تهدد الحياة"، دون معلومات اضافية عن هويته.

وفرضت السلطات البريطانية طوقا أمنيا في محيط الواقعة، كما أعلنت توقف حركة الحافلات في المنطقة.