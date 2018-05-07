  • الإثنين 07 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:01 م
بحث متقدم
اسرائيل

إسرائيل توجه دعوة للنواب.. وإسقاط العضوية في انتظار المُلبين

سد النهضة

بالتفاصيل.. تحركات مصر لإنهاء أزمة «سد النهضة»

الدكتور عبدالخالق عبدالله

مستشار «بن زايد» يهدد بانسحاب الإمارات من التحالف العربي

غادة والى

غادة والى: رفع الدعم عن هذه الأُسر

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة

لهذه الأسباب.. عاد الإسلاميون لصدارة المشهد الانتخابي

أنصار حزب الله يزيلون لافتات عليها صور رئيس الحكومة سعد الحريري

بالفيديو.. أنصار «حزب الله»: «لبنان صارت شيعية»

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

17 مليار جنيه لمضاعفة دخل المعلم

عمرو الجارحي وزير المالية

ارتفاع مديونية مصر إلى 4.3 تريليون جنيه

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

«عبدالعال» يعلن موعد انتخابات المحليات

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة متعثرة

تبادل لإطلاق النار بين الشرطة البريطانية ومسلح

عرب وعالم

تبادل لإطلاق النار بين الشرطة البريطانية ومسلح (أرشيفية)
تبادل لإطلاق النار بين الشرطة البريطانية ومسلح (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

اشتباك بين الشرطة وعناصر إجرامية بالإسماعيلية

#

كلب ينتظر صاحبه المتوفي أمام المستشفى 4 شهور

#

«الشرطة البريطانية»: انفجار يهز شرقي لندن

#

مظاهرات في أوكرانيا والشرطة تعتقل أكثر من 100 شخص

أطلاق النار

مسلح

الشرطة البريطانية

تبادل

أوكسفورد

وقع تبادل لإطلاق النار، اليوم الإثنين، بين الشرطة البريطانية ومسلح، عقب إصابة أحد الأشخاص، وسط مدينة أوكسفورد، جنوبي بريطانيا.

وقالت الشرطة إنّ "أعيرة نارية تم إطلاقها من داخل أحد منازل ميدان باراديز؛ ما دفعها إلى الرد بإطلاق النيران في المقابل"، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

من جهتها، أعلنت خدمة الإسعاف المركزية الجنوبية، إنّ "شخصًا يتلقى العلاج جراء إصابته بجروح لا تهدد الحياة"، دون معلومات اضافية عن هويته.

وفرضت السلطات البريطانية طوقا أمنيا في محيط الواقعة، كما أعلنت توقف حركة الحافلات في المنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

يوسف ندا.. "مؤلف" هولوكوست الجماعة!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتلقى صدمة قبل نهائي كأس مصر
» تبادل لإطلاق النار بين الشرطة البريطانية ومسلح
» بالفيديو.. الزمالك يُهين الإسماعيلي بـ«المانجو»
» الزمالك يتراجع عن التعاقد مع «جروس».. واستمرار «جلال»
» بالفيديو..مشجع يتحرش بـ«مراسلة» على الهواء
» «ترامب» يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران غدًا
» بالفيديو.. الزمالك يتأهل إلى نهائي كأس مصر
» إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» ليفربول يهنئ «صلاح» بعد فوزه بهذه الجائزة
» بالفيديو.. انفجار بركان بولاية «هاواى» الأمريكية
» لافتة طيبة من قائد الريال تجاه «إنيستا»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر