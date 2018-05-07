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إعادة محاكمة العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية

قضايا وحوادث

وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي»
وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي»

شيماء السيد

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جنايات الجيزة

حبيب العادلى

محاكمة متهم

اموال الداخليه

تنظر غدا الاثنين الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.


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