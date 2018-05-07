13 سنه سجن لمتهمين بسبب سرقة هاتف ببني سويف

07 مايو 2018 - 09:11 م

قضت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار عماد نجدي وعضوية المستشارين معوض ثروت ووائل الأشلم بالسجن 3 سنوات سنوات حضوريا لـ" أحمد ع ح" وشهرته حموكشة و 10 سنوات غيابيا ل ل "محمد.ك. ع" وشهرته كيمو وألزمتهما بالمصروفات الجنائية لقيامها بخطف محمول بالطريق العام من طالبة في الشهادة الإعدادية باستخدام دراجة بخارية وتمكن الأهالي من القبض على أحدهما فيما لاذا الثانى بالفرار.

كانت الطالبة ندى أبوهشيمة أثناء سيرها بتاريخ 12 ديسمبر الماضي بشارع الشرطة العسكرية، قام المتهم الأول بجذبها من يدها وأسقطها أرضا وانتزع منها الهاتف المحمول المملوك لها بعد أن دفعها على الحائط فشل مقاومتها وعقب ذلك أعطى المتهم الهاتف إلى زميله المتهم الثاني الذي كان ينتظره بدراجة بخارية وتمكن الأهالى من ضبط المتهم الأول بينما لاذا الثاني بالفرار بعد الاستيلاء على الهاتف المحمول.

كشفت تحريات مباحث قسم بني سويف وقيام المتهمين «حموكشة» و«كيمو»، بالاتفاق على سرقة الهاتف المحمول من المارة بالطريق العام وقام المتهم الأول بالجلوس خلف المتهم الثاني على دراجة بخارية واستولى على الهاتف المحمول من المجني عليها بعد أن اسقطها أرضا وأعطى المحمول للمتهم الثانى ولاذا بالفرار وبسبب صياح المجنى عليها تمكن الأهالى من ضبط المتهم الأول.