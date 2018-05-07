» منى مينا: انتهى عهد شراء الألقاب

07 مايو 2018 - 09:15 م

قالت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر إن طلاب كليات العلوم الطبية التطبيقية "فاهمين غلط"، لافتة إلى "أن علو الصوت غير منطقي ولا مقبول للحصول على حق ليس حقهم" وهو توصيف "أخصائي طبي" بدلا من "خبير تقني".

وأشارت إلى أن الطرق الاحتجاجية التي منحها القانون، لابد وأن تستخدم لـ"الحصول على الحقوق فقط"، قائلة إن "طلاب العلوم الطبيبة مضللين" ويستخدمون ممن يسموا "بيزنس التعليم".

وأضافت مينا خلال تواجدها بنقابة أطباء بني سويف، أن النقابة العامة، فوجئت، فى يناير الماضى، بأن هناك ترخيص مزاولة مهنة لأحد خريجى كلية العلوم الطبية، والتوصيف الوظيفى الحاصل عليه هو أخصائى طبى، وتصدينا لهذه الرخصة، وأوقفناها من قبل وزارة الصحة، وقدمنا اللائحة التى تؤكد أن الخريجيين من هذه الكليات يحصلون على توصيف "خبير تقني".

وأوضحت أن "دراسة الطب مزعجة ومقرفة، واللي بيحصل ضد الأطباء، هيخليهم يطفشوا من البلد"، مشيرة إلى أن هناك نصابين يقومون بتعليق لافتات تفيد بأنهم أطباء، وهم لا يزاولون المهنة ومطلوب من إدارة العلاج الحر في الوزارة، الكشف عنهم.

ولفتت إلى أن هناك 5 كليات فقط فى مصر للعلوم الطبية التطبيقية، بينهم اثنتين حكوميتين فى بنى سويف والمنوفية، و3 أخرى خاصة، تلبلغ مصاريف السنة الدراسية فيها 45 ألف جنيه، مشيرة إلى أن هناك ضغوطا من أصحاب البزنس التعليمي لتضليل الطلاب الذين تركوا امتحانات العملي والشفوي، للضغط على المجلس الأعلى للجامعات، لفرض وظيفة "أخصائي طبي" وهذا مخالف للقانون.

وأكدت أن النقابة لن تسمح أن تُباع الألقاب العلمية، كما كانت تباع الألقاب الملكية "البهوية والبشوية"، مشيرة إلى أن هناك تغريرا بالطلاب واستغلالا لهم كـ"قوة دافعة لجلب الملايين"، وأن "التنظيم والإدارة" مهمته توصيف الدرجات إداريا وليس فنيا، فمثلا خرجى كليات التربية أو الطب كلهم على "الدرجة الثالثة التخصصية"، ومهمة النقابات والوزارات توصيف "الدرجة الفنية" فالطبيب يعين على درجة ثالثة تخصصية، وفنيا "ممارس عام" ويحتاج لسنوات عديدة للحصول على لقب أخصائى.

وتابعت مينا، أن هناك لقاءً عاجلا سيجمع رئيس المجلس الأعلى للجامعات ونقيب أطباء مصر، حول "تقديم رؤية صحيحة لحل أزمة التوصيف لخريجي كليات العلوم الطبية"، يحضره الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة المشكلة لكليات العلوم التطبيقة.

ياتي ذلك، فيما استمر طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية ببنى سويف، في احتجاجهم وتظاهرهم ضد تغيير لائحة الكلية، ورفضوا دخول امتحانات العملي والشفوي.