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رانيا بدوي للنظام: أحذرك من التصالح مع الإخوان ‎

الحياة السياسية

رانيا بدوي
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الإخوان

رانيا بدوى

حذرت الإعلامية رانيا بدوي، السلطات المصرية من التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مبدية تخوفها من فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المحلية في تونس.

وقالت "رانيا"، في تغريدة لها على موقع "تويتر": "تحذير هام للنظام المصري إياك والمصالحة مع الإخوان وانظر ماذا حدث الْيَوْمَ علك تتعلم من تجارب الآخرين".

وأضافت: "فوز حزب الله في الانتخابات النيابية في لبنان وفوز حزب النهضة الإسلامي على حزب نداء في أول انتخابات للمجالس البلدية بعد الثورة في تونس، فهل أَجِد فيكم رجلا رشيدا يتدبر هذه الأخبار".


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