أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

وما نلحظه من تراجع حاد وغير مسبوق لمستوى اللغة العربية لدى خريجي الجامعات المصرية، ناهيك عن أفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد الفنية، لهو امر مفجع، ويصل لحد الكارثة، وعن تجربة شخصية فقد «اختبرت»

خريجي جامعات يرغبون في العمل في مهنة الصحافة والإعلام، ومستواهم في تحدث وكتابة اللغة العربية لا يتجاوز طالباً بالسنة الأولى الثانوية! ولا أعرف كيف تجاوزوا امتحانات اللغة في بقية مراحل دراستهم!