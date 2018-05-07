» الزمالك يتلقى صدمة قبل نهائي كأس مصر

07 مايو 2018 - 09:35 م

تأكد بشكل رسمي، غياب النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه في نهائي كأس مصر بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية.

وتعرض معروف يوسف للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب بنصف نهائي كأس مصر وانتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويخضع اللاعب لأشعة غدًا لتحديد حجم الإصابة إلا أن مصدر داخل الجهاز الفني أكد على صعوبة لحاق اللاعب بالمباراة التي ستقام الاثنين القادم.