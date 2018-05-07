المالية: لولا المنح العربية لوصلت المديونية لرقم مخيف

07 مايو 2018 - 09:55 م

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه لولا المنح التي حصلت عليها مصر من الدول العربية لوصلت المديونية لرقم مخيف، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين.

وردًا على تحذير النائب ضياء الدين داوود، من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، أضاف "الجارحي": "إن الحكومة تتعامل بأفضل الطرق لتنفيذ البرنامج الاقتصادى، وانها تعمل وفقا لمعايير عالمية للوصول الى افضل الحلول للازمات الاقتصادية، وانها لا تتكاسل في اى من الملفات".

وتابع: "لم نفترض بهدف الاقتراض وانما لسد عجز الموازنة، ولولا المنح التي حصلنا عليها من الدول العربية لوصلت المديونية لرقم مخيف".

وكان النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، قد حذر من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، قائلا، ان "مصر في خطر، وأن على مجلس النواب ممارسة دوره تجاه ما وصفه بـ"مهزلة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي".

وقال داوود، إن ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة، هي ذات الملاحظات على الحساب الختامي السابق، وكذلك ستكون هي ذات الملاحظات التي سيقولها بشأن الحساب الختامي للموازنة المقبلة.

وأضاف، أن الحكومات لا تدرك أن البرلمان هو الذى يوافق على الموازنة والحساب الختامي، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت سندات مالية دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة ومن بينها موافقة البرلمان.

وتابع: "نحن أمام خطر دائم"، مطالبا بضرورة ان يكون التغيير الحكومى في السياسات وليس في الأشخاص.