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محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذي لتطوير الطرق الداخلية بالغردقة

قبلي وبحري

صورة الاجتماع
صورة الاجتماع

حسن حمدان

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الداخلية

الغردقة

تطوير الطرق

عقد أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء الاثنين ، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي بخطة تطوير وفتح طرق داخلية جديدة بالبحر الأحمر، بالمدينة مؤكدا أن الهدف منها خدمة المواطنين، وتخفيف الضغط الواقع على شارع النصر بالمدينة، وذلك تيسيرا للحركة المرورية بمدينة الغردقة، وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة.
 وأكد المحافظ علي معظم الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بمدينة الغردقة وجاري العمل علي الإنتهاء من أعمال التجميل بالطرق للظهور بالمظهر الحضاري للمدينة . واستعراض المحافظ تطوير ميدان السقالة، وميدان أكا "الفريق يوسف عفيفي" بالغردقة، وفتح طرق جديدة بتلك الميادين على أن تكون المرحلة الأولى تبدأ بتحويل طريق المطار خلف فرق الأمن، إلى اتجاه واحد، وعمل مدخل اتجاه ميدان أكا بدءًا من مدخل الفلاحة، ثم يسلك الطريق أمام القسم القديم للوصول إلى شارع الشيراتون .
وأشار المحافظ إلى سرعة الانتهاء من كافة المرافق بشارع المطار الموازي لقوات فرق الأمن، وإزالة الجزيرة الوسطى وضمها إلى الشارع الرئيسي، وعمل مخرج عرضي من شارع المطار إلى شارع الكهف وذلك للانتهاء من تطوير في أسرع وقت ممكن .
ووجه عبد الله علي ضرورة الاهتمام بإنشاء رصيف بكافة الشوارع لإعطاء الحرية في سير المواطنين بها مؤكدا علي سرعة البدء في تطوير الشوارع الجاهزة المنتهية المرافق.
كما أكد على ضرورة توسيع شارع المسجد القطري المؤدي إلى ميدان أكا، وجعله اتجاها واحدا، مع توفير الأرصفة للمشاة بجميع الشوارع، وحارة أخري لهواة راكبي الدراجات الهوائية، مشيراً إلى أنه يعمل دائما من أجل تطوير مدينة الغردقة عن طريق خلق شوارع وطرق جديدة.
وأوضح عبد الله خلال الاجتماع على تطوير الشارع القادم من الكورنيش اتجاه شارع الميناء إلى ميدان السقالة، وجعله اتجاها واحدا على أن يسلك يمين الميدان وصولاً إلى ميدان أكا، واستخدام طريق القسم القديم للمرور بشارع الشيراتون، لعمل سيولة مرورية بالميدان حتي لا تتكدس السيارات فيما بعد.
وفي ذات السياق أكد المحافظ علي ضرورة تضافر وتعاون كل الجهات حتي تتم هذه الأعمال بكفاءة وجودة عالية، وشدد على مجلس المدينة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لهذه الأعمال حتي تظهر الغردقة بالمكانة التي تليق بها.
حضر الاجتماع اللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد ، والعميد تامر سمير، رئيس الادارة المركزية للمكتب المحافظ بالديوان العام، واللواء إيهاب رأفت رئيس حي شمال الغردقة والعقيد حسام وكيل إدارة مرور البحر الأحمر ،والمهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير والاسكان فرع البحر الأحمر ، والمهندس مخلص ثروت رئيس فرع المقالون العرب بالغردقة، والعديد من رؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة. 

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