سما المصري تسب المحامي سمير صبري بلفظ خارج

قامت الراقصة الاستعراضية سما المصري، بشن هجوما حادا علي المحامي سمير صبري بسبب انتقاد الأخير لبرنامجها الديني الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.



واستنكرت سما المصري - في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ltc"- حديث سمير صبري عن الفضيلة و الشرف وهو كان محامي للفنانة التونسية "نجلا" التي تم ترحيلها من مصر بسبب سوء سلوكها.

