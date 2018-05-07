سما المصري تسب المحامي سمير صبري بلفظ خارج

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إسرائيل توجه دعوة للنواب.. وإسقاط العضوية في انتظار المُلبين
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17 مليار جنيه لمضاعفة دخل المعلم
ارتفاع مديونية مصر إلى 4.3 تريليون جنيه
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