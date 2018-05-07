محافظ البحر الاحمر يستقبل السفير الصربي لهذا السبب

07 مايو 2018 - 11:25 م

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر ، اليوم ، بديوان عام المحافظة السفير يوغسلاف فوكادينوفيتش سفير صربيا بمصر ، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وصربيا من خلال التواصل الثقافى والسياحى فى كل من مدينة الغردقة ومدينة بلجراد الصربية .

وخلال اللقاء ابرز المحافظ الامكانات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الاحمر بشكل عام ، والغردقة بشكل خاص ، خاصة الخطط الطموح لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية ، جنبا الى جنب مع السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة فى الوقت الحالى .

كما عرض سيادته النقلة النوعية التى حققتها المحافظة فى مجال الخدمات الاساسية وموانئ النقل البحرى والجوى بما أضاف الى جاذبية البحر الاحمر على مستوى العالم .

ومن ناحية اخري ابدي السفير الصربي سعادته بزيارة مدينة الغردقة ، موجها الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيراً انه سيبذل قصاري جهده لزيادة معدلات الحركة السياحية الصربية بالمحافظة الساحلية .