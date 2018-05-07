أليجري يرحب بخلافة فينجر في أرسنال الإنجليزي

07 مايو 2018 - 11:41 م

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الإثنين، عن رغبة ماسمليانو أليغري المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي في تدريب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المقبل.



وأضافت الصحيفة، أن نسبة بقاء أليغري داخل نادي يوفينتوس وصلت إلى 50%، لتتزايد فرص خلافته للمدرب الفرنسي أرسين فينغر في الموسم المقبل.



وأوضحت الصحيفة، أن أليغري رحب بتولي مسؤولية تدريب أرسنال بعد دخول بعض المسؤولين في مفاوضات معه في الفترة الأخيرة.



وأشارت الصحيفة إلى أن أليغري ليس هو المدرب الوحيد الذي يفاوضه أرسنال، فهناك مجموعة أخرى من المدربين مطروحة أسمائهم على غرار لويس إنريكي، و ليوناردو جارديم المدير الفني لموناكو الفرنسي، وباتريك فييرا المدير الفني لنيويورك سيتي، ومايكل أرتيتا المدرب المساعد لمانشستر سيتي الإنجليزي.

