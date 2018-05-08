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شقيق ضحية مذبحة الرحاب يفجر مفاجأة عن الحادث

الحياة السياسية

الرحاب
الرحاب

المصريون ـ متابعات

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كشف "رأفت"، شقيق رب أسرة الرحاب، عن أن الطب الشرعي أثبت مقتل كل فرد من أفراد الأسرة بـ3 رصاصات مما ينفي فكرة الانتحار.
وأوضح شقيق الضحية، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن آخر مكالمة لـ شقيقه كانت عن تقديم أوراق تثبت حقوقه في قضية مع أحد الأشخاص، لافتًا إلى أن ممتلكات شقيقه بالفيلا تتجاوز الـ1.5 مليون جنيه؛ أي ما يعادل قيمة الديون التي يتم الحديث عنها.
ولفت "رأفت" إلى أن شقيقه قُتل ولم ينتحر، لافتًا إلى أنه قد يكون له أعداء منافسين واستهدفوه، وأن القتل تم بطريقة احترافية ولا يمكن لشخص عادي تنفيذ مثل هذه الجريمة.
 

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