شقيق ضحية مذبحة الرحاب يفجر مفاجأة عن الحادث

وأوضح شقيق الضحية، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن آخر مكالمة لـ شقيقه كانت عن تقديم أوراق تثبت حقوقه في قضية مع أحد الأشخاص، لافتًا إلى أن ممتلكات شقيقه بالفيلا تتجاوز الـ1.5 مليون جنيه؛ أي ما يعادل قيمة الديون التي يتم الحديث عنها.

ولفت "رأفت" إلى أن شقيقه قُتل ولم ينتحر، لافتًا إلى أنه قد يكون له أعداء منافسين واستهدفوه، وأن القتل تم بطريقة احترافية ولا يمكن لشخص عادي تنفيذ مثل هذه الجريمة.



