شخصيات عامة تحذر : فضيحة ستحدث بميدان التحرير اليوم

08 مايو 2018 - 05:43 ص

حذر عدد من الشخصيات العامة من خطورة حضور عدد من المشاهير لاحتفال دعت له السفارة الإسرائيلية بأحد الفنادق بميدان التحرير بمناسبة 70 سنة على ما أسمته "قيام دولة إسرائيل".



وشنت الكاتبة الصحفية نور الهدى ذكي هجومًا استباقيًا على بعض الشخصيات التي من المحتمل أن تحضر ، مؤكدة أن بعضهم سيكونوا إعلاميين وفنانين ووزراء سابقين وسفراء سابقين ".



بينما هدد المحامي والحقوقي طارق العوضي أغلب الذين سيحضرون بمقاضاتهم ، قائلًا: "العار يلاحقكم ".

