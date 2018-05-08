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كلب "دوبرمان" يكشف مفاجأة في "مذبحة الرحاب"

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حادث الرحاب
حادث الرحاب

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كلب دوبرمان

كشف الإعلامي معتز الدمرداي - مقدم برنامج "آخر النهار" - عن تفصيلة هامة من المرجح أن تقود جهات التحقيق لفك لغز مقتل رجل أعمال وأسرته في فيلتهم بالرحاب .

وقال "الدمرداش" في برنامجه المذاع على قناة "النهار" : "لم يكن بالفيلا كاميرات مراقبة ولكن كان بها كلب حراسة وهو من نوعية (دوبر مان) وقيل من الجيران والأقارب إنه كلب شرس جدًا ولا يسمح لأي أغراب بالاقتراب من الفيلا وإلا لهاجمهم بشكل عنيف وبالتالي عندك فرضية أن الفاعلين قاموا بتخديره لو سلمنا بسيناريو القتل".

وأضاف: "الاحتمال الثاني أن القتلة من المعروفين لدى الأسرة والمقربين منها وبالتالي فإن الكلب في هذه الحالة يتعامل مع هؤلاء الناس بشكل طبيعي ويألف وجودهم .. كل هذه فرضيات ".

وقالت إحدى جيران الأسرة في مداخلة مع البرنامج إن صاحب الفيلا التي كان رجل الأعمال القتيل يستأجرها كان يقف معهم ، وأبلغهم أن أحد الأشخاص - قبل الحادث بيومين - ذهب إلى بوابة مدينة الرحاب وطلب مقابلته لكن الحرس رفضوا ، مؤكدًا أن هذا الشخص أبلغهم أن المجني عليه كان يريد بيع الفيلا - التي لا يملكها من الأصل - ليفك ضائقة مالية يمر بها وأنه أراد إبلاغ مالك الفيلا الحقيقي ".

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